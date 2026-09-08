Fuego Consume Zapatería y Provoca Desalojo de 10 Personas en Veracruz

Se registró esta mañana un incendió que movilizó a cuerpos de seguridad y emergencias, una zapatería instalada en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, fue totalmente consumida por el fuego.

Hasta la calle Independencia entre Ocampo y Canal en la colonia centro llegaron elementos de Protección Civil, Elementos Policíacos, Tránsito y Vialidad, así como del cuerpo de Bomberos quienes tuvieron que romper parte de la cortina y una puerta para ingresar al local comercial para poder combatir las llamas que alcanzaron el segundo piso, donde se ubicaba una bodega en la cual se reportó se almacenaban zapatos, ropa y algunas otras mercancías.

La columna de humo generada por este incendio pudo ser observada varios kilómetros a la redonda en la zona conurbada. Elementos de Tránsito y elemento policiacos acordonaron la zona y cerraron la zona al tráfico vehicular encanto se realizaron las tareas de combate, sofocamiento y enfriamiento del inmueble.

La directora de Protección Civil Guadalupe Tapia dio a conocer que al menos 10 personas tuvieron que ser desalojadas y confirmó que no se tienen personas lesionadas derivado de este incendio, solo las pérdidas materiales registradas al interior de esta zapatería ubicada en la zona comercial del centro histórico de Veracruz.