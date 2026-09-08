Accidentes

Fuego Consume Zapatería y Provoca Desalojo de 10 Personas en Veracruz

Los cuerpos de auxilio ingresaron al inmueble después de forzar parte de la cortina y una puerta para sofocar la emergencia

Incendio consume zapatería en el centro histórico de VeracruzIncendio consume zapatería en el centro histórico de Veracruz. Foto: @Veracruz Ciudad Heroica

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Incendio en zapatería del Centro Histórico de Veracruz deja saldo de 10 personas desalojadas. Bomberos lucharon contra las llamas que consumieron todo al interior del local.

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