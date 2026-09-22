La tarde del pasado domingo se reportó la muerte de un jinete tras ser pisado por un toro durante un jaripeo en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Diego Fabián, de 37 años, cayó del toro mientras el animal realizaba un brinco.

Al quedar en el suelo, el jinete fue pisado por una de las patas traseras del toro, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a un hospital particular. Sin embargo, horas más tarde se reportó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades locales no han brindado mayor información sobre el incidente, por lo que se espera que posteriormente se den a conocer más detalles.

