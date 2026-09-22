Accidentes

Muere Jinete Tras ser Pisado por Toro Durante Jaripeo en Guadalupe, Chihuahua

Diego, de 37 años, fue trasladado a un hospital particular, donde horas más tarde se reportó su fallecimiento tras el accidente

Diego, de 37 años, no sobrevivióDiego de 37 años, no sobrevivió. Foto: Cuartooscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Muere jinete en Chihuahua tras ser pisado por un toro en un jaripeo. Diego, de 37 años, no sobrevivió a las lesiones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+