Internacional

Trump y Delcy Rodríguez Hablan sobre Elecciones en Venezuela

Marco Rubio dio detalles del encuentro entre el presidente de EUA y la mandataria encargada, en donde hablaron sobre el rumbo electoral del país caribeño

Donald Trump, presidente de EUA, durante su discurso ante la ONUDonald Trump en el estrado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.. AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Trump y Delcy Rodríguez Hablan sobre Elecciones en Venezuela | N+