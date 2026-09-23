Trump y Delcy Rodríguez Hablan sobre Elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la reunión entre el presidente Donald Trump y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue breve, pero que, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en el país caribeño.

Previamente, Rodríguez calificó de histórica su reunión del martes con el presidente estadounidense en Nueva York, tras la Asamblea General de la ONU. Además, indicó que ambos abordaron asuntos de cooperación estratégica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Se Reúne en Nueva York con Delcy Rodríguez

"Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral", escribió Rodríguez a través de la red social X.

También agradeció a Donald Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", como la cumbre de la ONU, en el que ese país no había participado desde 2018.

Además de ambos mandatarios, también estuvieron presentes el propio secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

A puerta cerrada y sin acceso de la prensa, el encuentro se desarrolló en un acto discreto, tras la Asamblea General de la ONU. Su reunión con Delcy Rodríguez se suma a las mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.

La cita se produjo poco después del acuerdo petrolero por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas; además de ubicarsse a unos cuantos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido desde enero.

TLS