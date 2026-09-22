Las lluvias ocasionadas por las bandas nubosas del huracán Polo, que se encuentra en el océano Pacífico frente a costas de Guerrero y Michoacán, alcanzarán también a la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con un mapa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te informamos cómo estará el clima en la capital mexicana mañana miércoles, para que tomes previsiones y las lluvias no te tomen por sorpresa.

Esta mañana, Polo se convirtió en un poderoso huracán categoría 5 en aguas del Pacífico mexicano, y aunque se prevé que no toque tierra, sí ocasionará precipitaciones de distinta intensidad en varios estados por la amplitud de sus bandas nubosas.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, desde Jalisco hasta Oaxaca; así como chubascos y lluvias fuertes en el centro de México.

Mientras que en su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, el organismo de la Conagua detalló cómo estará el clima el miércoles en la CDMX.

Indicó que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, además de ambiente fresco

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas.

También pronosticó una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Además de viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía adicional, la Conagua puntualizó que la probabilidad de lluvias fuertes vespertinas es del 60%, mientras que en la noche hay 40% de posibilidad de chubascos.

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la ciudadanía tomar medidas de autocuidado, como identificar de forma oportuna las señales de inestabilidad en zonas de ladera.

“La aparición repentina de grietas en el terreno o en los muros de las viviendas, la inclinación inusual de postes y árboles, así como los escurrimientos de agua con sedimento o la presencia de ruidos extraños, son indicadores claros de que el suelo se está moviendo”, alertó.

Además, aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX y Toluca #EdoMéx ⬇️ 🌧️ pic.twitter.com/J97Iza2CS8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

SPB