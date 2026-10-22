Con Marro Sujetos Irrumpen en Vivienda para Asesinar a Hombre en Álamo, Veracruz

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su domicilio ubicado en la calle Justo Sierra, de la colonia Unidad y Trabajo, del municipio de Álamo Temapache en la zona norte del estado.

De acuerdo con los informes, dos sujetos habrían forzado la entrada del inmueble con un marro y, una vez adentro, dispararon contra la víctima. Vecinos reportaron haber escuchado una detonación.

Al sitio arribaron corporaciones de seguridad y personal de emergencias, quienes confirmaron el fallecimiento.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes. La víctima fue identificada como Luis Ángel ’N’, de 25 años.

Presuntamente los responsables habrían huido en una camioneta. La fiscalía ya investiga el homicidio.