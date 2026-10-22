Homicidios

Con Marro Sujetos Irrumpen en Vivienda para Asesinar a Hombre en Álamo, Veracruz

Corporaciones de seguridad y personal de emergencias arribaron al lugar para confirmar el fallecimiento. La fiscalía ya investiga el homicidio

Hombre es asesinado a disparos sujetos irrumpen en vivienda con marro.Hombre es asesinado a disparos por sujetos que irrumpieron en una vivienda con un marro. Foto: Sandy Escamilla

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Irrumpen en vivienda con marro y disparan a un hombre. Fiscalía investiga.

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