¿En Qué Estados Hay Bloqueos de Transportistas Hoy 26 de Octubre 2026? Lista

Se está realizando el Paro Nacional de Transportistas hoy 26 de octubre 2026 y acá te decimos dónde hay bloqueos con la lista de estados afectados por el mega cierre debido a la manifestación de este día.

Desde muy temprano este lunes comenzó la movilización convocada por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. en diferentes entidades del país, y en una nota previa ya te explicamos qué exigen estos trabajadores.

Lista de puntos de reunión, cierres y bloqueos de transportistas hoy

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) hasta el momento se registran movilizaciones de transportistas en 19 entidades federativas, con 38 puntos de manifestación, 691 vehículos y 858 personas. Sin embargo, a lo largo de la mañana se han presentado más movilizaciones en todo el país.

De acuerdo con Segob, las entidades con mayor número de puntos son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una. Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco.

Baja California: En Tijuana, a movilización contempla afectaciones en la zona de Otay, la colonia Libertad, Palacio Municipal, Paseo de los Héroes y Vía Rápida con dirección a la Central Camionera, y posteriormente regresar a Otay. En Mexicali, cerca de 80 tractocamiones se concentraron sobre la calle Novena y avanzaron hacia la garita comercial, para después incorporarse al bulevar Gómez Morín y continuar por el bulevar Lázaro Cárdenas hasta concluir el recorrido en la zona de Río Nuevo.

Chihuahua: La concentración se lleva a cabo en la caseta Sacramento, ubicada en el kilómetro 31 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez.

Coahuila: Se reunieron a un costado de la carretera Monterrey-Saltillo y avanzaron en caravana hacia los límites de Coahuila con Nuevo León y regresaron en dirección a la caseta de cobro La Carbonera, en el municipio de Arteaga.

Campeche: Se concentraron en el Periférico Pablo García y Montilla, Entronque Carretera 180 Campeche-Mérida.

Ciudad de México: Marcha sobre Calzada Vallejo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durango: Marcha en el sector de El Vergel, municipio de Gómez Palacio.

Estado de México: Toluca, en la México Querétaro y en la Caseta San Cristóbal en la México-Pachuca.

Guanajuato: Recorridos en la Carretera Federal 45.

Jalisco: Venta del Astillero, la caseta de Acatlán, carretera a Chapala en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y la carretera a Zapotlanejo.

Nuevo León: Concentración en la carretera a Laredo a la altura del kilómetro 14; también hay en el municipio de Escobedo.

Puebla: Cierre en Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, la Puebla-Córdoba cerca del Parque Industrial Chachapa y cierre en la caseta de cobro Tehuacán, en ambos sentidos, en la Autopista Tehuacán - Oaxaca.

Querétaro: Se reúnen sobre avenida Paseo Central para avanzar sobre la autopista federal México-Querétaro.

Sinaloa: Bloqueos momentáneos sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, en Culiacán. La movilización contempla el desplazamiento de tractocamiones por la zona de El Trébol, cerca de La Costerita, para continuar por el bulevar Jesús Kumate hasta Ley del Valle y regresar por la misma ruta.

Sonora: Reunión de 50 unidades de transporte en la salida norte de la ciudad de Hermosillo.

Tamaulipas: Cierre en la carretera Reynosa-Río Bravo; carretera Monterrey-Reynosa a la altura del fraccionamiento San Valentín y en la 'Y griega' de Altamira, a la altura del estacionamiento de un supermercado en la zona.

Tlaxcala: Tlaxco

Veracruz: En la zona de conurbada Veracruz-Boca del Río, la concentración se realizó en la zona norte en el kilometro 13.5 para enfilarse hacia la salida de la carretera Veracruz-Cardel. En la ciudad de Xalapa, los transportistas se trasladaron unidades de transporte de carga pesada al bulevar Xalapa-Banderilla, donde hay reducción de carriles. En la zona centro del estado la concentración inició en Rancho Trejo perteneciente a Amatlán, punto desde el cual partieron en una marcha lenta por la autopista Veracruz-México, con destino hacia San Cristóbal. En el sur, se congregaron en Coatzacoalcos para sumarse al paro nacional, se ubicaron en la carretera estatal Coatzacoalcos-Minatitlán, sin obstruir ninguna vialidad.

Zacatecas: Concentración en la caseta de cobro de Calera.

Las últimas noticias de los bloqueos y cierres por el Paro Nacional de Transportistas los puedes seguir en el Liveblog de N+, donde te llevamos las últimas noticias en vivo de lo que sucede con esta manifestación.

¿Dónde hay bloqueos en las casetas de Edomex?

Además de los bloqueos y cierres a lo largo y ancho del país, los transportistas también anunciaron puntos de concentración en las siguientes casetas del Estado de México, que conectan con CDMX:

Tepotzotlán.

Chamapa (AIFA).

México Pachuca.

Ecatepec-Pirámides.

Texcoco-La Cuchilla.

El Dorado, Toluca-Ixtlahuaca.

Toluca-La Marquesa.

Arco Norte México-Pachuca.

Arco Norte México-Tulancingo.

San Marcos, Chalco.

Puebla, uno de los estados más afectados

Además de los cierres en Puebla, también se reportan afectaciones por tráfico lento en las siguientes vialidades, aunque no hay bloqueo total: