¿Hay Bloqueos Mañana 27 de Octubre 2026? Así Van las Protestas de Transportistas en Paro

Ha estallado el paro nacional de transportistas, quienes demandan mayor seguridad en las vías federales y estatales. Desde su primer día, estas protestas traducidas en cierres carreteros han puesto en jaque la movilidad de miles de automovilistas. Por ello, si te preguntas si hay bloqueos mañana 27 de octubre de 2026, te contamos cómo van las manifestaciones y los anuncios confirmados hasta el momento.

Y es que desde las primeras horas del lunes, las afectaciones viales comenzaron a hacer eco, mientras las organizaciones de trabajadores entablan diálogos con distintas autoridades para tratar de llegar a acuerdos que detengan los cierres carreteros y atiendan sus demandas.

Entre las exigencias de los transportistas se encuentran: mayor seguridad en autopistas, reglamentación de grúas y corralones a nivel nacional, un solo registro electrónico de jornada, armonización de leyes estatales con la legislación nacional, mayor inversión en el mantenimiento de la red federal de carreteras y aumentar el estímulo en casetas.

¿Sigue el paro nacional de transportistas?

La suspensión de actividades por parte de transportistas es encabezada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

Estas organizaciones anunciaron que desde este lunes 25 de octubre 2026 iniciaban un paro nacional indefinido, hasta que se atendiera su pliego petitorio o se llegara a un acuerdo con autoridades federales, en el sentido de sus demandas, que están relacionadas con problemáticas de nivel federal y estatal.

Pese a las reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) y con diputados, hasta el momento las organizaciones de transportistas no han suspendido el paro ni las movilizaciones en distintos puntos de la República.

¿Hay bloqueos mañana 27 de octubre de 2026?

Hasta el momento no se ha hecho un anuncio oficial de carreteras cerradas y horarios de los bloqueos para este martes.

Sin embargo, los estados que se han sumado a las manifestaciones este lunes son 19:

Baja California.

Chihuahua.

Coahuila.

Campeche.

Ciudad de México.

Durango.

Estado de México.

Guanajuato.

Jalisco.

Nuevo León.

Puebla.

Querétaro.

Sinaloa.

Sonora.

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

Zacatecas.

De acuerdo con Segob, las entidades con mayor número de puntos con cierres al momento son Veracruz, con ocho; Estado de México, con seis; y Nuevo León y Tlaxcala, con tres cada una. Por número de participantes destacan Guanajuato, Veracruz y Tabasco.