Movilidad

¿Hay Bloqueos Mañana 27 de Octubre 2026? Así Van las Protestas de Transportistas en Paro

Sigue el Paro Nacional de Transportistas, el cual ha derivado en bloqueos y protestas que afectan la movilidad por las principales carreteras del país

Hombre observa bloqueos en carreteras por Paro de Transportistas en MéxicoLos transportistas iniciaron su paro nacional con bloqueos en carreteras de distintos puntos de la capital. Foto: Cuartoscuro
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