Movilidad

Paro de Transportistas: Estos Productos Podrían Subir de Precio por los Bloqueos

Las afectaciones viales pueden interrumpir el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales

Paro de Transportistas: ¿Qué Productos Podrían Subir de Precio por los Bloqueos Carreteros?Foto: Cuartoscuro
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