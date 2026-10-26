Paro de Transportistas: Estos Productos Podrían Subir de Precio por los Bloqueos

El paro nacional de transportistas y los bloqueos carreteros registrados en México podrían retrasar el traslado de mercancías y afectar el abastecimiento de algunos productos, especialmente si las interrupciones se prolongan.

Entre los artículos más expuestos se encuentran las frutas, verduras, carnes, lácteos, medicamentos y flores, debido a que algunos requieren refrigeración o tiempos de entrega específicos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, al corte de las 9:30 horas de este lunes 26 de octubre, se contabilizaron 38 puntos de manifestación en 19 entidades del país, con 691 vehículos y 858 participantes. La dependencia advirtió que las afectaciones viales pueden interrumpir el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales.

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Las frutas, verduras y otros alimentos frescos figuran entre las mercancías vulnerables a los retrasos en carretera. Si los camiones no llegan a tiempo a las centrales de abasto, mercados y centros de distribución, podrían registrarse entregas tardías, pérdidas de producto y dificultades temporales de disponibilidad. Si la oferta disminuye mientras la demanda se mantiene, algunos precios podrían aumentar, aunque el efecto dependerá de la duración de los bloqueos, las existencias y las rutas afectadas.

La carne, el pollo, el pescado y otros alimentos refrigerados también podrían enfrentar complicaciones. Estos productos necesitan mantener una cadena de frío durante el traslado, por lo que las demoras prolongadas pueden elevar los costos de operación y aumentar el riesgo de pérdidas si no se conservan en condiciones adecuadas. Una situación similar podría afectar a la leche, los quesos, los yogures y otros productos lácteos, cuya distribución depende, en muchos casos, de la refrigeración.

Los medicamentos y los insumos médicos también están expuestos a posibles retrasos. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) advirtió sobre las dificultades que las interrupciones logísticas pueden representar para el sector farmacéutico, que depende de entregas oportunas. No obstante, no se ha confirmado un desabasto generalizado ni un incremento de precios directamente relacionado con el paro.

Las flores y otros productos agrícolas que deben comercializarse en periodos específicos podrían resentir las demoras, ya que una entrega fuera de tiempo puede reducir su vida comercial y provocar pérdidas para productores y distribuidores.

Los bloqueos pueden incrementar los gastos de combustible, los tiempos de operación y los costos de utilizar rutas alternas. Si las unidades no llegan a tiempo, también pueden aumentar las pérdidas de mercancía perecedera y los gastos de distribución. Estos costos podrían trasladarse parcialmente al consumidor, dependiendo de las condiciones de cada mercado.

El impacto no sería uniforme: algunos productos cuentan con inventarios suficientes, proveedores alternativos o rutas distintas, mientras que otros dependen de entregas frecuentes. Por ello, es importante señalar que un bloqueo carretero no implica automáticamente un aumento de precios; también influyen la duración de las interrupciones y los costos que absorban productores, distribuidores y comercios.

La Secretaría de Gobernación llamó a las organizaciones transportistas a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía y al traslado de mercancías. La dependencia informó que mantiene abiertos los canales institucionales para atender las demandas del sector.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los cambios fiscales que motivaron parte de las inconformidades de los transportistas deban traducirse en un aumento de los precios de la canasta básica. Esta postura se refiere al efecto de la modificación fiscal, pero no garantiza que las interrupciones carreteras estén libres de consecuencias logísticas.

Hasta ahora, no se ha confirmado un aumento generalizado de precios atribuible al paro nacional de transportistas. El posible impacto dependerá de la evolución de las movilizaciones y del tiempo que permanezcan interrumpidas las principales rutas de distribución.

PT