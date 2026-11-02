Accidentes

Mujer Muere Arrollada Presuntamente por Auto que Conducía su Esposo en Veracruz

El hombre se quedó en el sitio para responder ante las autoridades correspondientes tras los hechos

Muere mujer atropellada en comunidad Berlín de Córdoba.Muere mujer atropellada en comunidad Berlín de Córdoba. Foto: N+

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Impactante suceso en Berlín, Córdoba: mujer fallece tras ser atropellada por su esposo. El hombre permanece en el lugar para colaborar con las autoridades.

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