Mujer Muere Arrollada Presuntamente por Auto que Conducía su Esposo en Veracruz

Murió una mujer al ser atropellada presuntamente por un vehículo que conducía su esposo. Los hechos ocurrieron en la comunidad Berlín de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría quedado debajo de la unidad, cuyas llantas presuntamente pasaron sobre la región del pecho, provocándole lesiones que le habrían ocasionado el fallecimiento.

Hasta el momento se desconocen oficialmente las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos que se dieron la mañana de este domingo 1 de noviembre.

Tras conocerse lo sucedido, se movilizaron las autoridades correspondientes hacia la comunidad de Berlín para tomar conocimiento y realizar las diligencias necesarias.

Se espera que las investigaciones ministeriales permitan esclarecer las circunstancias de este lamentable acontecimiento; sin embargo, el esposo se quedó en el sitio para responder ante las autoridades correspondientes.