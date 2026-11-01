Hombre Muere Arrollado y Patrulla Cae a Desnivel al Atender Accidente en Veracruz

Una persona murió tras ser atropellada por un vehículo que después del impacto, huyó del lugar en la zona norte del estado de Veracruz.

Los hechos se dieron en el kilómetro 248 de la autopista México-Tuxpan, a la altura de la comunidad de puente Don Diego, en Tuxpan la noche del sábado.

Durante el incidente, el cuerpo de la víctima cayó sobre un automóvil gris que circulaba por la zona, ocasionándole daños materiales.

Minutos después una patrulla de la policía estatal división caminos, con número sp4412, cayó a un desnivel cuando su conductor descendió para atender la emergencia y la unidad se desplazó hacia atrás al no tener freno de mano y/o velocidad en la transmisión.

Vecinos identificaron a la víctima como Luis ‘N’ de oficio mecánico y residente de esa comunidad. Personal ministerial realizó las diligencias y ordenó el traslado del cuerpo al SEMEFO.

La circulación en el carril que circula de Poza Rica hacia Tuxpan se vio afectada mientras duraban las diligencias ministeriales.