Accidentes

Hombre Muere Arrollado y Patrulla Cae a Desnivel al Atender Accidente en Veracruz

En la autopista México-Tuxpan, una persona fue atropellada. Al momento del impacto su cuerpo cayó sobre un automóvil gris que circulaba por la zona

En la autopista México-Tuxpan, un hombre murió atropellado y una patrulla termina fuera de la vía.En la autopista México-Tuxpan, un hombre murió atropellado y una patrulla termina fuera de la vía. Foto: N+

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Un mecánico pierde la vida al ser atropellado. En el caos, una patrulla cae a un desnivel. Descubre cómo ocurrió este impactante suceso en Veracruz.

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