Abandonan Dos Fetos Humanos Junto a Contenedor de Basura de la Ciudad de Puebla

Esta mañana Policía Municipal de Puebla cerró el paso en la calle Nayarit, donde se confirmó el hallazgo de restos humanos en la esquina con la 89 Poniente del Infonavit El Carmen Gastronómico, de la capital poblana.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio (SSC) acudió tras el reporte de testigos, quienes notaron la presencia de dos fetos, uno de ellos contenido en un frasco con líquido.

Los uniformados confirmaron el hallazgo y reportaron los hechos a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de ambos cuerpos.

Hasta el momento no hay detenidos por los hechos, y se desconoce la ideantidad de la o las personas que abandonaron los restos humanos en el Infonavit Carmen Gastronómico de Puebla este domingo.

Las autoridades investigan el caso.

Con información de N+

JAPR