Seguridad

Abandonan Dos Fetos Humanos Junto a Contenedor de Basura de la Ciudad de Puebla

Policía Municipal de Puebla resguarda y cierra el paso en la calle Nayarit, donde se confirmó el hallazgo de restos humanos

Restos humanos fueron abandonados en la vía pública en horas recientes.Restos humanos fueron abandonados en la vía pública en horas recientes. Foto: N+

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Dos fetos humanos descubiertos en el Infonavit Carmen Gastronómico de Puebla. Se trata de dos fetos en la vía pública.

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