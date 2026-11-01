Localizan a Bebé Recién Nacida Abandonada en Calles de Durango

Una recién nacida fue localizada abandonada en la vía pública, en la colonia Jalisco de la ciudad de Durango, por lo que recibió atención médica y permanece bajo resguardo institucional, mientras se mantiene bajo observación debido a las condiciones de salud que presentó al momento de su ingreso al hospital.

El hallazgo ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana del 31 de octubre, en la calle San Juan de Dios, donde la pequeña fue encontrada cubierta únicamente con una sudadera y todavía presentaba residuos de placenta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y realizaron su traslado al Hospital Materno Infantil, donde fue valorada por personal médico para conocer su estado de salud. De acuerdo con la revisión inicial, la bebé pesa 2 kilos 800 gramos y mide 50 centímetros.

Durante la valoración se detectaron hematomas, temperatura corporal baja y acrocianosis, una condición que provoca una coloración azulada en las extremidades. Debido a estos signos, permanecerá hospitalizada en el área de Neonatología, donde recibirá atención especializada y se le practicarán diversos estudios para descartar posibles infecciones.