Seguridad

Localizan a Bebé Recién Nacida Abandonada en Calles de Durango

La menor fue hallada en la colonia Jalisco con hematomas, temperatura corporal baja y acrocianosis

La menor fue hallada en la colonia Jalisco con hematomas, temperatura corporal baja y acrocianosisLa bebé pesa 2 kilos 800 gramos y mide 50 centímetros. Foto: N+

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La bebé pesa 2 kilos 800 gramos y mide 50 centímetros

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