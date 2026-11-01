Seguridad

Resguardan a Familias en Albergue de Maneadero tras Lluvias en Ensenada, BC

Autoridades de los tres órdenes de gobierno evacuaron a 47 personas de siete colonias vulnerables por riesgo de inundación

Resguardan a Familias en Albergue de Maneadero Tras Lluvias en EnsenadaResguardan a Familias en Albergue de Maneadero Tras Lluvias en Ensenada | Foto: Ayuntamiento Ensenada

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