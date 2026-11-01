Resguardan a Familias en Albergue de Maneadero tras Lluvias en Ensenada, BC

Un total de 54 personas permanecen bajo resguardo en el refugio temporal instalado en el Gimnasio de Usos Múltiples de la delegación de Maneadero, luego de las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre.

Las autoridades municipales informaron que 47 ciudadanos fueron evacuados mediante operativos preventivos desplegados en las colonias Durango, Las Flores, El Veladero, San Francisquito, El Pípila, El Salitral y Ampliación Genaro Vázquez.

La movilización de rescate fue encabezada por la Coordinación Municipal de Protección Civil en articulación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

El titular de Protección Civil en Ensenada, Luis Gutiérrez, precisó que la evacuación respondió a las indicaciones de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz para priorizar la vida e integridad de las familias asentadas en áreas vulnerables a escurrimientos e inundaciones.

Finalmente, el funcionario enfatizó que el inmueble acondicionado mantiene puertas abiertas y capacidad operativa para recibir a más residentes que requieran traslado, reiterando la recomendación de reportar cualquier eventualidad al número de emergencias.

JMR