Joven Estudiante Muere Después de Participar en Carrera 5K en Monterrey

Un joven estudiante de la Preparatoria Emiliano Zapata falleció en un hospital después de quedar inconsciente mientras participaba en una carrera 5K realizada en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del domingo. Mientras los corredores que encabezaban la competencia terminaban su recorrido, se reportó el desvanecimiento del joven identificado como José Ramón de 17 años de edad.

Ante la situación y la falta de unidad médica inmediata en el sitio, elementos de la policía de Monterrey acudieron para auxiliar al estudiante y realizar su traslado en una patrulla hacia el Hospital Tierra y Libertad para su atención médica.

Al llegar al hospital, los doctores confirmaron que el estudiante de preparatoria ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, no se ha detallado si el joven padecía algún problema de salud. Las autoridades siguen investigando la causa de su muerte.

SHH