Accidentes

Joven Estudiante Muere Después de Participar en Carrera 5K en Monterrey

El menor fue trasladado a un hospital en una patrulla de la policía municipal ante la falta de ambulancias en el sitio

Joven estudiante trasladado en patrulla tras desvanecer en carrera 5K en MonterreyEl menor fue trasladado en la patrulla de la Policía de Monterrey. Foto: La Abuela Regia

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