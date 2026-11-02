Internacional

¿Quién es María 'Montse' Alvarado? Mexicana y Primera Mujer en Ocupar Alto Cargo en El Vaticano

Alvarado sucede a Paolo Ruffini, de 70 años, a quien el papa Francisco nombró en 2018 como el primer laico al frente de un dicasterio

María Montserrat Alvarado, directora del departamento de comunicación del VaticanoMaría Montserrat Alvarado, directora del departamento de comunicación del Vaticano. Foto: Reuters

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María 'Montse' Alvarado, primera mujer laica al frente del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Descubre cómo esta mexicana está revolucionando la Curia romana.

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