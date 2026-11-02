Pronóstico del Clima en Nuevo León: Se Esperan Cambios de Temperatura Esta Semana

El clima en Nuevo León inició este lunes 2 de noviembre con cielo completamente nublado, presencia de neblina y algunas lloviznas en distintos sectores de la entidad, mientras las temperaturas se mantienen entre los 21 y 22 grados centígrados durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera que las condiciones del cielo cambien conforme avance la mañana, pasando de nublado a parcialmente nublado. Además, se prevé un incremento en la temperatura, con una máxima cercana a los 30 grados centígrados durante la tarde.

En cuanto a la calidad del aire, los reportes de las estaciones de monitoreo ambiental indican condiciones aceptables en San Bernabé, mientras que en el resto de los puntos de medición se mantiene una calidad buena.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por la llegada de un nuevo sistema frontal. Se trata del frente frío número 4 de la temporada, que actualmente avanza sobre Baja California y Sonora y se desplazará rápidamente hacia el norte del país.

Se prevé que este sistema llegue a Nuevo León durante el martes, aunque su impacto sería ligero, provocando principalmente un cambio moderado en las temperaturas y una disminución en las probabilidades de lluvia. En estados como Sonora y Chihuahua se esperan rachas de viento de moderadas a fuertes.

Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia el cierre de la semana, debido a la llegada de otro sistema frontal que tendría mayores efectos en la región noreste. Este fenómeno podría generar lluvias a partir del viernes, las cuales podrían extenderse durante el sábado y domingo.

Además, se contempla un nuevo descenso en las temperaturas, con mínimas que podrían ubicarse entre los 14 y 15 grados centígrados hacia el final de la semana, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León Pronóstico Matutino con Vanessa Ibarra

A nivel nacional, diversos canales de baja presión y vaguadas mantendrán condiciones de inestabilidad en algunas regiones del norte y sureste del país, aunque sin afectaciones significativas previstas.

Finalmente, en el océano Pacífico se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad con un 70 por ciento de potencial de desarrollo ciclónico, mientras que en el Atlántico se monitorea otro sistema frente a las costas de Carolina, con un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo.

Las autoridades meteorológicas recuerdan que la temporada de ciclones tropicales todavía no concluye, por lo que continuarán vigilando la evolución de estos fenómenos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR