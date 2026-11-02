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Pronóstico del Clima en Nuevo León: Se Esperan Cambios de Temperatura Esta Semana

El estado tendrá una jornada cálida este lunes, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 30 grados

Clima en Nuevo León: Prevén Lluvias y Descenso de TemperaturaAmanecer el día de hoy en Nuevo León.Foto: Fabián González

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Se espera la llegada de nuevos frentes fríos durante la semana, con probabilidad de lluvias el fin de semana y temperaturas que podrían descender hasta los 14 grados.

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