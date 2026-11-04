¿Vuelven Lluvias a CDMX? Tres Fenómenos Afectarán el Clima Mañana Jueves

Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México afectarán mañana varias entidades del centro del país, por lo que te informamos si regresarán las lluvias a la Ciudad de México (CDMX) este jueves.

A través de su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo estará el clima en la capital mexicana el 5 de noviembre, y aquí te brindamos todos los detalles.

También puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío número 4.

Y es que mañana, este sistema frontal seguirá con características de estacionario sobre el noreste de México, donde interaccionará con un canal de baja presión y ocasionará lluvias, intervalos de chubascos y rachas de viento.

¿Frío o lluvia en CDMX?

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que mañana en la mañana habrá cielo despejado, ambiente fresco con presencia de bruma y frío en zonas altas.

En horas de la tarde, previó ambiente cálido e incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 9 y 11 grados; cielo despejado, bruma y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 80% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; cielo parcialmente nublado y rachas de viento de 20 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB