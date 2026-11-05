Homicidios

Mujer es Asesinada en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

Autoridades arribaron un departamento marcado con el número 113, lugar en el que una fémina fue privada de la vida. El responsable presuntamente huyó en una motocicleta

Mujer es Asesinada en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, VeracruzPresuntamente, el responsable huyó del lugar a bordo de una motocicleta. Foto: N+

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En Coatzacoalcos, una mujer fue hallada sin vida en el fraccionamiento Villas Santa Marta. La policía busca al responsable que escapó en motocicleta.

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Asesinada a Mujer en Coatzacoalcos: Sospechoso Huye en Moto | N+