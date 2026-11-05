Mujer es Asesinada en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas en las inmediaciones de una unidad habitacional de dicho municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió al reporte en el que se informaba que una mujer fue asesinada en un domicilio del fraccionamiento Villas Santa Marta al poniente de la ciudad.

Los hechos de violencia anteriormente descritos se registraron en el cuarto piso del edificio C, departamento número 113 en el circuito Gardenias y, de acuerdo a información obtenida, presuntamente la persona que le habría quitado la vida huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Las autoridades ministeriales arribaron al sitio y llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y no ha sido reportada la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.