Defensa de Danna Yanina 'N' Solicitarán su Libertad en Audiencia por Feminicidio de Dafne Zapata

Los abogados defensores de Danna Yanina 'N' arribaron al Centro Integral de Justicia de Altamira para dar inicio a la audiencia de la joven, quien se encuentra vinculada a proceso por el presunto feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.



A su llegada, el abogado defensor, Carlos David Robles Figueroa, señaló que se encuentran listos para el desarrollo de la audiencia. Asimismo, sostuvo que la prisión preventiva justificada representa una pena anticipada, por lo que la defensa buscará que Danna obtenga su libertad.



“Sabemos que han cambiado objetivamente las condiciones, sabemos que también la prisión preventiva justificada es una pena anticipada; Danna no cometió la conducta y consideramos que el trabajo que hemos hecho en equipo, bueno, pues evidentemente alcanza para que ella pueda obtener su libertad", Carlos David Robles Figueroa, representante legal de Danna.



El abogado confirmó que se mantendrá el mismo procedimiento que en audiencias anteriores, por lo que la imputada estará presente mediante videollamada desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Por su parte, activistas comenzaron a colocar diversas lonas a las afueras del Centro Integral de Justicia de Altamira, en respaldo a Danna Yanina ‘N’, quien enfrenta un proceso penal por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.

Con ayuda de un megáfono, las manifestantes comenzaron a lanzar consignas y recorrieron los laterales de las instalaciones para hacer escuchar sus demandas, entre ellas: ‘Justicia para Danna’, ‘Ni una más, todas somos Danna‘ y ‘En Tamaulipas no existe el Estado de Derecho’.

La movilización se desarrolla mientras al interior del Centro Integral de Justicia continúa la audiencia de Danna Yanina ‘N’, por lo que las activistas mantienen su protesta en el exterior de las instalaciones.



