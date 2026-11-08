Seguridad

Defensa de Danna Yanina 'N' Solicitarán su Libertad en Audiencia por Feminicidio de Dafne Zapata

Los abogados pedirán que la joven sea liberada luego de ser vinculada a proceso

Defensa de Danna Yanina 'N' Solicitarán su Libertad en Audiencia por Feminicidio de Dafne ZapataDefensa de Danna Yanina 'N' Solicitarán su Libertad en Audiencia por Feminicidio de Dafne Zapata. Foto: N+

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La defensa de Danna Yanina 'N' busca su libertad en audiencia por el feminicidio de Dafne Zapata.

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