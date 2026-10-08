Seguridad

Hallan Restos Óseos en el Sauzal con Apoyo de Binomios Caninos en Ensenada, BC

Un operativo entre colectivos y corporaciones de seguridad en Rancho Santa Anita derivó en el hallazgo de cinco osamentas

Localizan 5 osamentas en fosa clandestina de El Sauzal con ayuda de binomios K-9Localizan 5 osamentas en fosa clandestina de El Sauzal con ayuda de binomios K-9 | Foto: N+

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