Hallan Restos Óseos en el Sauzal con Apoyo de Binomios Caninos en Ensenada, BC

Tras una jornada de rastreo en la delegación de El Sauzal, el colectivo Buscando a José Ángel y autoridades de los tres niveles de gobierno localizaron cinco osamentas humanas en las inmediaciones del Rancho Santa Anita, zona que las brigadas consideran como una fosa clandestina activa.

El hallazgo se registró la mañana de este miércoles 7 de octubre, sumando un total de 16 osamentas recuperadas por el colectivo en diversos operativos desarrollados en ese mismo polígono.

Las labores de campo tuvieron la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Guardia Nacional, así como las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda.

El binomio canino rabajando en el marcaje de restos en El Sauzal | Foto: DSPM

Pieza clave en el operativo fue el desempeño de la unidad canina: el K-9 Gaythor, del Grupo de Operaciones Caninas de la DSPM, realizó tres marcajes positivos en el terreno. De manera paralela, el binomio canino Blue, de la Comisión Local de Búsqueda, efectuó dos marcajes adicionales, sumando los cinco puntos donde se desenterraron los restos óseos.

El director de la Policía Municipal, Alejandro Monreal Noriega, confirmó que la zona quedó bajo resguardo de personal de Servicios Periciales de la FGE para el procesamiento del sitio y las pruebas genéticas de identificación. Por su parte, los colectivos adelantaron que mantendrán las prospecciones en el área con base en reportes anónimos.