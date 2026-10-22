Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 22 de Octubre de 2026

Durante este jueves se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

7:01 horas: Reportan un cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro en el kilómetro 55 por el choque de un auto contra la barra metálica.

8:32 horas: Hay carga vehicular en el kilómetro 227 de la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza por atención de un accidente.