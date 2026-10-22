Accidente en Ignacio Zaragoza Hoy: Afectación Vial por Muerte de Una Persona

Una persona murió tras ser atropellada en la calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México, la mañana de este jueves. El incidente movilizó a elementos de seguridad, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El hecho ocurrió en los carriles centrales de esta vialidad, donde acudieron autoridades para iniciar las investigaciones y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Hay tránsito complicado con dirección hacia el centro.

La persona fallecida fue localizada sobre la carpeta asfáltica. En el lugar permanecieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para atender el incidente.

La zona fue delimitada con cintas de seguridad mientras se desarrollaban las labores correspondientes. Posteriormente, los elementos comenzaron a retirar los materiales utilizados para el acordonamiento con el objetivo de liberar la circulación.

La presencia de las autoridades y las labores para retirar el cuerpo generaron afectaciones viales en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza.

FBPT