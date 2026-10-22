Accidentes

Accidente en Ignacio Zaragoza Hoy: Afectación Vial por Muerte de Una Persona

En la zona hay presencia de servicios de emergencia

Accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza.Afectaciones viales en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: N+

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