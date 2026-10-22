¿Cómo Está el Tráfico en la México-Querétaro? Informe de Accidentes Este Jueves

Con el fin de que puedas desplazarte sin contratiempos por la autopista México-Querétaro y llegues a tiempo a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en esta importante vía.

Tanto la Guardia Nacional (GN) como Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan un monitoreo constante sobre lo que ocurre en esta autopista.

Es a partir de estos informes oficiales que nosotros te reportamos los incidentes, accidentes, bloqueos y manifestaciones que hay en este trazo carretero que conecta al centro del país con la capital de la República Mexicana.

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Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este jueves, la Guardia Nacional y Capufe reportaron los siguientes incidentes, afectaciones, bloqueos o accidentes en esta autopista:

A las 01:12 horas, se retiró un grupo de manifestantes que habían afectado la circulación en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México.

A las 00:37 horas, en el km 104, hubo reducción de carriles en ambos sentidos por atención al choque de un tractocamión contra el muro central de la autopista.

A las 07:01 horas, se reportó reducción de carriles en el km 55, dirección CDMX, por atención de accidente (salida del camino de automóvil y choque contra barrera metálica).

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM