Accidentes

¿Cómo Está el Tráfico en la México-Querétaro? Informe de Accidentes Este Jueves

Las autoridades reportaron afectaciones a lo largo de esta autopista que conecta al centro del país con la Ciudad de México

Un guardia nacional vigila el accidente de un tráiler en la México-QuerétaroUn guardia nacional vigila el accidente de un tráiler en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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