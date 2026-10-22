Marchas

Sí Hay Bloqueo en CDMX de Trabajadores del IMSS: Protesta Afecta Estas Zonas

Los inconformes anunciaron que el próximo viernes 30 de octubre harán una megamarcha nacional

Protesta de Trabajadores del IMSS de Centro Médico Siglo XXI hacia el ZócaloProtesta de Trabajadores del IMSS de Centro Médico Siglo XXI hacia el Zócalo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: Protesta del IMSS afecta Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco. Exigen mejoras laborales y anuncian megamarcha el 30 de octubre. Infórmate más.

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Sí Hay Bloqueo de Trabajadores del IMSS en CDMX: Protesta Afecta Estas Zonas Hoy 22 de Octubre 2026 | N+