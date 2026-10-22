Sí Hay Bloqueo en CDMX de Trabajadores del IMSS: Protesta Afecta Estas Zonas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen su jornada de protestas en la Ciudad de México, luego de que ayer rechazaron la propuesta de aumento salarial del 8%, 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para pago de renta de casa-habitación, anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores en activo y jubilados del IMSS exigen la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

Asimismo, piden respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y un alto a la precarización laboral en el seguro social, al igual que un cese a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

Además, los inconformes anunciaron que el próximo viernes 30 de octubre harán una megamarcha en el país, así como una Asamblea Nacional el sábado 31 de octubre.

También, mantienen plantón desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Mientras que otro grupo se mantiene, desde el pasado 8 de octubre, en oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Zonas afectadas por protesta de trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores en activo y jubilados del IMSS se manifestarán hoy en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztacalco, aunque no se ha definido la hora.

Lugar 1: Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 2: Centro Médico Nacional La Raza, en Paseo de las Jacarandas y calzada Vallejo, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco.

Lugar 3: Hospital General de Zona No. 2-A, en Viaducto Río de la Piedad No. 144, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Se recomienda los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o utilizar rutas alternas.

Con información de N+

Rar