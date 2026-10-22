Tour de Francia 2027 Iniciará en Edimburgo y Tendrá 3,479 Km

Una salida en Edimburgo, dos contrarrelojes individuales y un desenlace deportivo en los Pirineos antes de llegar a los Campos Elíseos: el recorrido del Tour de Francia 2027, desvelado el jueves en París, ofrece un tablero propicio para todos los perfiles, con la ambición de "mezclar la baraja".

Esta 114ª edición arrancará en la capital de Escocia el viernes 2 de julio, quinta salida en el extranjero en los últimos seis años, y llegará tres semanas después a los Campos Elíseos de París, con una tercera incursión consecutiva en Montmartre, ya convertido en etapa de culto.

El final en las calles pavimentadas del pintoresco barrio parisino ha dado a la etapa aires de carrera clásica, ofreciendo luchas de altura entre algunos de los mejores corredores del mundo como Wout van Aert, Mathieu Van der Poel o Tadej Pogacar, el cinco veces ganador del Tour.

Ese espíritu de carreras clásicas debería guiar la primera parte del Tour 2027, con tres etapas en Reino Unido: la primera en Escocia, la segunda en Inglaterra y la tercera con llegada a Cardiff, capital de Gales.

"Gales es como la Lieja-Bastoña-Lieja. Los diez primeros días están hechos para que haya un baile de maillots", resumió Christian Prudhomme, director del Tour, quien en una entrevista a la AFP compartió su voluntad de "mezclar la baraja, tener un terreno que se abra a todo".

Esta lógica se mantiene en la llegada del pelotón a Francia, retomando -en palabras de Prudhomme- "el camino opuesto al que siguió Guillermo el Conquistador hace mil años" para conquistar Inglaterra, con una etapa a lo largo del océano, en la península de Cotentin.

Las etapas con llegada a Plumelec y Creusot con el ascenso del Signal d'Uchon, en el macizo montañoso del Morvan, deberían ser demasiado duras para los velocistas.

La primera de las dos contrarrelojes del programa está prevista en la 7ª etapa entre Blois y Chambord, bautizada por Prudhomme como "la contrarreloj de los castillos, magnífica, 38 km totalmente llanos".

Habrá una contrarreloj más en Toulouse, en el inicio de la tercera semana, también con un trazado recto de 33 km pero en esta ocasión con la pronunciada colina de Pech-David.

En total habrá 71 km a contrarreloj, la mayor distancia desde 2012, sin duda una razón de alegría para el especialista de la disciplina Remco Evenepoel, 2º por detrás de Pogacar en el Tour 2026.

La primera auténtica prueba de montaña llegará en la 9ª etapa, con llegada al Grand Colombier, justo antes de dos etapas en los Alpes.

Se espera que sean dos jornadas duras, con el doble ascenso a la cuesta de Domancy, sede de la prueba de ruta de los Mundiales de Ciclismo 2027, y con llegada el día siguiente a la estación de esquí Les Saisies.

Como única pega, la falta de un ascenso mítico como el Alpe d'Huez.

"Si quieres encontrar nuevos puertos, hay que aceptar que no tengamos sistemáticamente los más conocidos", defendió el director del Tour. "Hay años en los que no hemos tenido ni Galibier, ni Tourmalet ni Alpe d'Huez ni Ventoux. Ahora tendremos los puertos del mañana, que son igual de terribles. Y tendremos el Tourmalet".

El gigante de los Pirineos estará en el centro de la etapa reina, la 18ª, con el ascenso al Soulor, el Tourmalet, el Hourquette d'Ancizan y el ascenso final hacia el puerto de montaña de Portet, el techo del Tour (2.215 m), con un desnivel total de 5.400 metros.

"Es la primera vez que unimos el Tourmalet y el Portet, dos monstruos. Y, al día siguiente, tendremos todavía porcentajes terribles con el regreso de los puertos vascos de Burdinkurutzeta y Bagargi. Sí, los Pirineos son más duros que los Alpes", insistió Prudhomme.

Los Pirineos, que serán precedidos por una etapa de montaña atípica entre Montpellier y Mende con 4.300 m de desnivel en un decorado de película wéstern, deberían sentenciar la clasificación final antes del colofón final.

La penúltima etapa hacia Libourne será para los velocistas, antes del punto y final el día siguiente en París, con el regreso del elevado barrio de Montmartre, convertido ya en una de las atracciones principales del Tour.

"El fervor es alucinante", confesó el director del Tour, al reconocer que la última etapa ya no se asocia a París o los Campos Elíseos. "La última etapa, es Montmartre".

Las etapas del Tour de Francia 2027:

2 de julio : 1ª etapa Edimburgo (Escocia) – Carlisle (Inglaterra), 185 km

3 de julio : 2ª etapa Keswick (Inglaterra) – Liverpool (Inglaterra), 223 km

4 de julio : 3ª etapa Welshpool (Gales) – Cardiff (Gales), 223 km

5 de julio : jornada de descanso, traslado hacia Francia

6 de julio : 4ª etapa Cherbourg-en-Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin, 171 km

7 de julio : 5ª etapa Pontorson – Plumelec, 178 km

8 de julio : 6ª etapa Vannes – Angers, 193 km

9 de julio : 7ª etapa Blois – Chambord, contrarreloj individual de 38 km

10 de julio : 8ª etapa Bourges – Le Creusot, 224 km

11 de julio : 9ª etapa Villars-les-Dombes – Grand Colombier, 162 km

12 de julio : jornada de descanso en Alta Saboya

13 de julio : 10ª etapa Annecy – Sallanches, 171 km

14 de julio : 11ª etapa Cluses – Les Saisies, 150 km

15 de julio : 12ª etapa Chambéry – Valence, 162 km

16 de julio : 13ª etapa Aubenas – Montpellier, 164 km

17 de julio : 14ª etapa Montpellier – Mende, 199 km

18 de julio : 15ª etapa Rodez - Albi, 169 km

19 de julio : jornada de descanso en Toulouse

20 de julio : 16ª etapa Toulouse – Toulouse, contrarreloj individual de 33 km

21 de julio : 17ª etapa Muret – Pau, 186 km

22 de julio : 18ª etapa Pau – Saint-Lary-Soulan col du Portet, 174 km

23 de julio : 19ª etapa Hasparren – Laruns, 160 km

24 de julio : 20ª etapa Maubourguet – Libourne, 198 km

25 de julio : 21ª etapa Saint-Quentin-en-Yvelines – París Campos Elíseos, 116 km

ASJ