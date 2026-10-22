Deportes

Tour de Francia 2027 Iniciará en Edimburgo y Tendrá 3,479 Km

La competencia de tres semanas iniciará en la capital de Escocia el 2 de julio del próximo año, recorrerá nueve nuevas ciudades y sitios de etapas, seis de ellas de montaña

Tour de FranceEl gigante de los Pirineos estará en el centro de la etapa reina. Foto: Reuters.

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