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Pochettino Aplaude a Rafa Márquez: ‘Tiene Todo para Ser un Grandísimo Entrenador’

Previo al duelo México vs Estados Unidos, el estratega recordó los días en que ambos jugaban en la Liga española y eran rivales

Mauricio Pochettino, timonel de Estados Unidos, se enfrentará por tercera vez a México.Mauricio Pochettino, timonel de Estados Unidos, se enfrentará por tercera vez a México. Foto: Reuters

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