Pochettino Aplaude a Rafa Márquez: ‘Tiene Todo para Ser un Grandísimo Entrenador’

El técnico Mauricio Pochettino no tiene sed de venganza pese a que México le ganó a Estados Unidos la edición más reciente de la Copa Oro. Es más, minimizó la rivalidad con el Tricolor y hasta se dio oportunidad para aplaudir la designación de Rafa Márquez como timonel nacional.

Horas antes del partido México vs Estados Unidos, el entrenador argentino que dirige a los estadounidenses señaló en conferencia de prensa que “para mí es difícil encontrar esa rivalidad, aunque la entiendo porque son países vecinos y tienen muchas cosas en común”.

Pochettino enfrentará por tercera vez a la Selección Mexicana, a la que no ha logrado vencer. La derrota más dolorosa fue en la Copa Oro 2025, cuando Estados Unidos cayó 2-1 en Houston, Texas. Antes, en el 2024 sufrió una derrota de 2-0 en duelo amistoso.

Pese a que el Tricolor, dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, le arrebató el trofeo de campeón en la final que disputaron, Mauricio Pochettino reiteró que "a mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, Chile o Perú. Es lo mismo si un día jugamos contra Argentina, Brasil, España o Inglaterra".

Este sábado, el exfutbolista argentino volverá a ser rival de Rafa Márquez pero ahora como estrategas. Porque antes se enfrentaron como jugadores, cuando él militaba en el Espanyol y Márquez en el Barcelona de la Liga española.

Además de recordar sus días de jugadores, aprovechó para elogiar al mexicano, al que le augura éxito: “Rafa fue un grandísimo futbolista y ahora tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador”.

Desde su punto de vista, el estratega Tricolor “tiene conocimiento del juego, sólo le falta el tiempo para mostrar toda su calidad".

En el historial de juegos recientes entre ambas escuadras, México lleva dos triunfos seguidos, con Pochettino como estratega de los estadounidenses:

Estados Unidos 1-2 México en la final de la Copa Oro 2025

México 2-0 Estados Unidos en duelo amistoso de octubre del 2024

Estados Unidos 2-0 México en la final de la Nations League 2024

Estados Unidos 3-0 México en la semifinal de Nations League 2023

Estados Unidos 1-1 México en encuentro amistoso de abril del 2023

Como se ve, el Tricolor lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en las 5 ediciones recientes de la rivalidad México-Estados Unidos.

Con información de N+

RGC