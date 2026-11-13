Gasolinera en Tuxpan, Veracruz es Cateada por Personal de la FGR

En la zona norte de la entidad veracruzana, en el municipio de Tuxpan, donde la parte del personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de logística de Pemex, llevó a cabo un cateo en una gasolinera ubicada en el centro de esta ciudad.

En el sitio, elementos del ejército mexicano, así como de la Guardia Nacional, implementaron un dispositivo de seguridad, donde se mantuvieron a resguardo el acceso y restringieron el ingreso de vehículos y de personas.

Mientras tanto, al interior, el personal de la Fiscalía General de la República realizó diversas diligencias al interior del establecimiento, donde pasaron de una oficina a otra, realizando diversas diligencias, tanto en el área de los dispensarios de combustibles como en las oficinas administrativas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del operativo, ni los resultados de las acciones ministeriales, por lo que se espera, por el transcurso de las próximas horas, que se conozcan mayores detalles de esta acción.