Seguridad

Gasolinera en Tuxpan, Veracruz es Cateada por Personal de la FGR

Autoridades realizaron un operativo en una despachadora de combustibles al norte de la entidad veracruzana. En el hecho también hubo elementos de la Guardia Nacional

Gasolinera en Tuxpan, Veracruz, es Cateada por Personal de la FGRAutoridades mantuvieron a resguardo el acceso y restringieron el ingreso de vehículos y personas. Foto: N+

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Cateo en gasolinera de Tuxpan por FGR y Guardia Nacional. Operativo en curso, resultados aún desconocidos. Sigue la noticia.

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