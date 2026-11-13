Medio Ambiente

Ordenan Suspensión Total Temporal de Presentaciones en Delfinario Sonora tras Muerte de Delfín

La Profepa señaló que las medidas ordenadas buscan proteger la salud e integridad física y bienestar de los delfines

Profepa Impulsa Medidas Correctivas al Delfinario Sonora tras Muerte de MoanaProfepa Impulsa Medidas Correctivas al Delfinario Sonora. Foto: Delfinario Sonora

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