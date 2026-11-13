Ordenan Suspensión Total Temporal de Presentaciones en Delfinario Sonora tras Muerte de Delfín

Tras la muerte del Delfín Moana en San Carlos, Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó mediante un comunicado que impuso medidas de seguridad y correctivas al establecimiento.

Entre las acciones se ordenó la realización de evaluaciones veterinarias integrales, un programa de enriquecimiento para los mamíferos marinos que se encuentran en dicho delfinario, y una suspensión total temporal de las presentaciones públicas con delfines, que actualmente prohíbe la ley.

La Procuraduría señaló que las medidas ordenadas buscan proteger la salud e integridad física y bienestar de los delfines por lo que se dará seguimiento puntual al cumplimiento de las medidas solicitadas.

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Moana era hija de los delfines Mauricio y Tana, y vivía en el centro de conservación ubicado en el municipio de Guaymas, Sonora. Según los primeros reportes, el ejemplar de la especie nariz de botella (Tursiops truncatus), una de las más conocidas por su característica “sonrisa” formada por la curvatura de la comisura de su boca, murió el pasado jueves 1 de octubre alrededor de las 8:40 horas.