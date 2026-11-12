Accidentes

Choca Autobús de Pasajeros con Vehículo Particular en Autopista México-Puebla

El accidente entre la unidad pesada y el automóvil ocurrió a la altura de la colonia Villa Frontera, cerca de la Central de Abasto de Puebla

Accidente Choque Autobús Vehículo Colonia Villa Frontera Cierre Autopista México PueblaEl accidente generó afectaciones en la circulación vehicular. Foto: X @Trafico_Puebla

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Accidente en la autopista México-Puebla: un autobús chocó con un auto en Villa Frontera. Circulación afectada y cuerpos de emergencia en el lugar.

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