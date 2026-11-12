Choca Autobús de Pasajeros con Vehículo Particular en Autopista México-Puebla

Un autobús de pasajeros perteneciente a la empresa Autobuses Unidos (AU) chocó contra un vehículo particular sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la capital poblana.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026, en inmediaciones de la colonia Villa Frontera, cerca de la Central de Abasto.

El percance entre las dos unidades generó afectaciones en la circulación vehicular del tramo carretero que pasa por debajo del puente, por lo que el paso se mantiene parcialmente cerrado.

Cuerpos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos para atender a las personas afectadas por el incidente vial, retirar los vehículos y mitigar riesgos para la población.

Cabe destacar que las autoridades no han emitido información sobre la existencia de lesionados, esperando que en las próximas horas puedan emitir un informe detallado sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ