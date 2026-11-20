Cerca de las 11:00 horas de este viernes 20 de noviembre, los usuarios de Telcel comenzaron a reportar problemas con la señal de la compañía de telefonía móvil, lo que les impedía realizar llamadas o acceder al servicio de internet.

A las 13:14 horas se registró un pico de poco más de 4 mil informes de fallas relacionadas con la red de Telcel, según el portal Downdetector, que recopila informes de usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, la compañía de telefonía móvil no ha emitido una postura con respecto a los informes de fallas de sus usuarios; mientras tanto, las intermitencias suman ya más de tres horas.

¿Dónde se reportan más fallas?

Según el mapa de reportes de Downdetector, las ciudades con más quejas de usuarios de Telcel este viernes son:

Ciudad de México

Saltillo

Mérida

Guadalajara

Tepic

Culiacán

Mexicali

Ensenada

León

Puebla

Cancún

La lista abarca el centro del país (CDMX, Puebla, León, Guadalajara), el noreste (Saltillo), el noroeste y el Pacífico (Tepic, Culiacán, Mexicali, Ensenada) y la península de Yucatán (Mérida, Cancún).

Se trata de una distribución muy dispersa, lo que apunta a una falla que afecta a varias regiones a la vez, y no a las zonas de montaña o selva donde históricamente falta cobertura. Son grandes ciudades con infraestructura, donde la señal normalmente sí llega.

No obstante, las ciudades más pobladas generan más reportes, así que es normal que la CDMX encabece la lista. Que una ciudad no aparezca tampoco significa que su servicio funcione bien, solo que hubo menos avisos.

Más tarde, la compañía informó que, derivado de trabajos de incremento de capacidad en su red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada.

"Sin embargo, debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias verán restablecido el servicio gradualmente", añadió.

¿Cómo comunicarte si se cayó la red de Telcel?

La salida más rápida es usar Wi-Fi. WhatsApp, Telegram, FaceTime, Messenger y las llamadas por internet funcionan con cualquier red Wi-Fi, aunque el operador esté caído.

AMP