Si no tienes señal en tu celular y te dice "red no disponible", no te preocupes, no es tu teléfono, por eso acá te decimos qué está pasando con la señal de Telcel hoy viernes 20 de noviembre 2026, pues varios usuarios reportan problemas y una caída en la red a nivel nacional,

Es la primera vez que hay fallas en Telcel en seis meses, pues la última vez que se cayó la red de la empresa mexicana de telecomunicaciones fue en mayo pasado. En ese momento, los usuarios reportaron problemas en su línea telefónica, al no poder realizar llamadas.