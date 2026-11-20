¿Qué Pasó Con Telcel Hoy? Por Este Motivo No Hay Señal en Celulares Este 20 de Noviembre 2026
Checa qué está pasando la red de Telcel, pues hay fallas en las línea de México este viernes 20 de noviembre
Checa qué está pasando la red de Telcel, pues hay fallas en las línea de México este viernes 20 de noviembre
Si no tienes señal en tu celular y te dice "red no disponible", no te preocupes, no es tu teléfono, por eso acá te decimos qué está pasando con la señal de Telcel hoy viernes 20 de noviembre 2026, pues varios usuarios reportan problemas y una caída en la red a nivel nacional,
Es la primera vez que hay fallas en Telcel en seis meses, pues la última vez que se cayó la red de la empresa mexicana de telecomunicaciones fue en mayo pasado. En ese momento, los usuarios reportaron problemas en su línea telefónica, al no poder realizar llamadas.
Durante la mañana y tarde de este viernes varios usuarios anunciaron en redes sociales que se cayó la red de Telcel hoy 20 de noviembre, por lo que no hay servicio y las líneas presentan fallas constantes. Hasta el momento, la empresa no ha dado un posicionamiento oficial.
De acuerdo con el sitio web, Downdetector, el 70 por ciento de los reportes es por señal móvil; el 16% por fallas en los datos y acceso a internet y el 13% restante en llamadas de voz. La mayoría de las quejas son de usuarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila.
Hasta el momento la compañía no ha dado a conocer el motivo de la caída de su red en todo México, pero en la red social 'X' (antes conocido como Twitter) Telcel responde a las fallas en la señal con el siguiente mensaje: "Para continuar con la atención a tu solicitud necesitamos que nos sigas y nos envíes un mensaje privado con tu número Telcel y nombre del titular. Así daremos continuidad al tema que nos expones. Quedamos atentos".
Se espera que durante las próximas horas se restablezca la red y ya funcione Telcel, pues la empresa de telecomunicaciones concentra más de 50$ en el mercado de telefonía móvil en el país. Eso significa que las fallas afectan a la mayoría de usuarios.
AO