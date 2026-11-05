Revelan Cuál es el Mejor Restaurante del Mundo; Uno de México Está en el Top 10

La lista The 50 Best Restaurants, el ranking más prestigioso de la alta cocina, se reveló durante una ceremonia en Lima y el Asador Extebarri, ubicado en el País Vasco de España, se coronó como el mejor del mundo de 2026. Quintonil, de México, repitió en el Top 10 de la edición de este año.

En la relación de los 50 mejores restaurantes del planeta, el tailandés Gaggan se ubicó en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, logró el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta lista.

Lima, considerada la capital gastronómica de América Latina, albergó por primera vez en Sudamérica esta gala de la edición 24 de la lista.

Asador Etxebarri, ubicado en Axpe, dentro del valle Artxondo, es el cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco, tras haberlo conseguido previamente elBulli en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), El Celler de Can Roca (2013 y 2015) y Disfrutar (2024).

Al recibir el premio, Arginzoniz señaló que toda la gente que les ayudó "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", apuntó.

El restaurante vasco es el primero de los cuatro restaurantes españoles que figuran entre los 50 mejores del mundo, seguido de DiverXO, del madrileño David Muñoz, que cayó del cuarto lugar al noveno, tras haber permanecido tres años seguidos entre los cuatro primeros.

A su vez, el restaurante Enigma, del chef Albert Adriá, pasó del puesto 33 al 29, mientras que Elkano, cayó de la posición 24 a la 33.

En el ranking, que en dos ocasiones ha sido liderado por restaurantes peruanos con Central (2023) y Maido (2025), hay once restaurantes de Latinoamérica.

Quintonil, el reconocido restaurante liderado por el chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, cayó un lugar respecto a 2025 y se ubicó en cuarto lugar a nivel mundial. Es el único de México entre los mejores 50.

Perú cuenta con tres restaurantes: Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45), mientras que Brasil tiene dos, que son Tuju (16), la entrada más fuerte en la lista, y Lasai (25).

Con un restaurante en el ranking está Chile, con Boragó (22); Ecuador, con Nuema (37), que ingresa por primera vez en la lista, y Argentina, con la parrilla porteña de Don Julio (44), que el año pasado estaba en el número 10.

ASJ