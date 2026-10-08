Ciencia y Tecnología

Muere Margaret Hamilton, Madre del Software Apollo que Llevó al Hombre a la Luna

Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, otorgada por el presidente Obama

Muere Margaret Hamilton, Madre del Software Apollo que Llevó al Hombre a la LunaMargaret Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama en 2016. Foto: Reuters
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