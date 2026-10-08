Muere Margaret Hamilton, Madre del Software Apollo que Llevó al Hombre a la Luna

Murió a los 90 años Margaret Hamilton, considerada la madre del software Apollo que llevó al hombre a la Luna. Su trabajo pionero lidereó el equipo que programó las primeras computadoras que llevaron a los seres humanos al satélite de la Tierra.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el deceso y aseguró que la informática falleció el 30 de septiembre.

Fue autora de más de 130 publicaciones, contribuyó a establecer la ingeniería de software como una disciplina propia. Trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970; posteriormente, se convirtió en una exitosa empresaria del sector informático y directora ejecutiva.

Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, otorgada por el presidente Barack Obama.

En la mención del galardón se destacó: “Hamilton ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Permitió dar grandes pasos para la humanidad, al escribir el código que ayudó a Estados Unidos a pisar la Luna”.

Su historia se remonta a 1936 en Paoli, Indiana, su lugar de nacimiento. Sus estudios en matemáticas los realizo en la Universidad de Michigan en 1955 antes de trasladarse a Earlham College, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas con una especialización secundaria en filosofía en 1958.

En 1959 se mudó a Boston, Massachusetts, junto a su esposo, quien cursaba estudios de derecho. En 1961, Hamilton asumió el cargo de programadora en el Laboratorio Lincoln del MIT, trabajando en el proyecto SAGE (Semi-Automatic Ground Environment o Entorno Terrestre Semiautomático), el primer sistema de defensa aérea de Estados Unidos.

Pronto desarrolló el software para el prototipo de computadora AN/FSQ-7 (XD-1), utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense para detectar aeronaves potencialmente hostiles.

La contribución más célebre de Hamilton al programa Apolo se produjo durante la histórica misión Apolo 11, cuyo objetivo era alunizar en julio de 1969.

En 1976, creó su primera empresa de software, Higher Order Software. La firma se centraba en la prevención de errores y la tolerancia a fallos.

Una década después fundó otra empresa, Hamilton Technologies, “para ofrecer productos y servicios destinados a modernizar los procesos de planificación, ingeniería de sistemas y desarrollo de software, con el fin de reducir costos y acelerar la llegada al mercado”.

Sin embargo, el producto estrella de Hamilton Technologies fue el Universal Systems Language (USL), una metodología para la ingeniería de sistemas de software complejos que prioriza la prevención de errores y la programación defensiva.

HVI