Huracán Isaías: ¿Dónde Está y Cuál es su Trayectoria Frente a Tamaulipas?

La tormenta tropical Isaias se intensificó la noche de este miércoles a huracán categoría 1 sobre el Golfo de México y avanza hacia el noreste, mientras mantiene una trayectoria que lo llevará hacia las costas del país, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El sistema se encuentra frente a la costa oriental de México y, de acuerdo con el pronóstico, continuará desplazándose hacia el noreste antes de cambiar su rumbo hacia el norte. La trayectoria prevista mantiene al ciclón alejándose de Texas y avanzando hacia la costa estadounidense del golfo.

El pronóstico indica que Isaias pasará al norte de la península de Yucatán y posteriormente se aproximará a la costa norte del golfo. La zona entre Luisiana, Misisipi, Alabama y el Panhandle de Florida aparece entre las áreas con mayor posibilidad de impacto, aunque la trayectoria puede cambiar conforme avance el sistema.

En las costas del golfo también se prevén condiciones marítimas peligrosas, con oleaje elevado y aumento del nivel del agua en algunas zonas. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución y trayectoria del huracán.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre los efectos de los tres ciclones que afectan al país, en el océano Pacífico y el Golfo de México.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que Simon podría tocar tierra el domingo, como huracán categoría 2, cerca de Puerto Vallarta, Jalisco.