Ciencia y Tecnología

'Es Como Ser un Recién Nacido': Así Se Adaptan los Astronautas cuando Vuelven a la Tierra

Esto vivirá Sophie Adenot mañana cuando vuelva a la Tierra con la misión Crew-12 tras 235 días en el espacio

Sophie Adenot durante una caminata espacial¿Como se rehabilitará la astronauta Sophie Adenot al volver a la Tierra en la Crew-12? Foto: AFP

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