'Es Como Ser un Recién Nacido': Así Se Adaptan los Astronautas cuando Vuelven a la Tierra

Volver a la Tierra es uno de los mayores desafíos que enfrentan los astronautas. Tras una temporada en el espacio, el planeta puede sentirse como un mundo hostil. Te decimos cómo se adaptará la astronauta francesa Sophie Adenot al planeta y la gravedad una vez que aterrice a bordo de la misión Crew-12.

Lo primero que deberá sortear la tripulación a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX será la atmósfera terrestre. La nave ingresará a una gran velocidad, lo que comprime el aire alrededor del fuselaje y lo calienta a casi 2 mil grados centígrados.

Esta temperatura no es tan alta como la que alcanzó la nave Artemis II tras volver de la Luna, pero no es un reto menor. Y ese será apenas el inicio del largo regreso.

En el libro Guía de un astronauta para vivir en la Tierra (Ediciones B), el canadiense Chris Hadfield contó cómo fue su experiencia al pisar el suelo. “Tras tantos meses sin darme el sol, estoy pálido y deslumbrado, y tan débil y flojo de piernas que me han de transportar y sentarme en una silla de lona al lado”, explica el astronauta que se hizo célebre por interpretar “Space Oddity” de David Bowie desde la Estación Espacial Internacional.

Aunque los astronautas hacen ejercicio constante, es imposible no perder masa muscular. El cuerpo se acostumbra a la ausencia de gravedad, por lo que el regreso a la Tierra puede ser un martirio.

El astronautaChris Hadfield tras aterrizar en Kazajistán en 2013. Foto: Reuters

Un astronauta pasa meses encerrado con un puñado de personas, así que también debe lidiar con la multitud de funcionarios, médicos y periodistas que los reciben. “Después de haber estado los últimos cinco meses solo con otros cinco seres humanos, resulta abrumador encontrarse rodeado de una muchedumbre atenta”, escribió el astronauta.

Chris Hadfield no duda en comparar el regreso a la Tierra con un recién nacido que es débil y vulnerable ante las decenas de ojos que le miran:

“Noto los brazos tan pesados que apenas puedo levantarlos, y me quedo inmóvil para reducir el esfuerzo. Siento todo el cuerpo dolorido o conmocionado, o ambas cosas. Es como ser un recién nacido, esa súbita sobrecarga sensorial de ruido, color, olores y gravedad tras meses de flotar tranquilamente”.

Chris Hadfield y sus compañeros cosmonautas, recién nacidos al volver a la Tierra. Foto: Reuters

Y añade: “No es de extrañar que los bebés lloren en protesta al nacer”.

Después del aterrizaje, los astronautas deben pasar por exámenes médicos, pero también por conferencias de prensa. En los siguientes días experimentarán náuseas semejantes a las que sufren los marineros que han pasado mucho tiempo en altamar.

El oído interno se ha acostumbrado a la falta de gravedad, por lo que pueden pasar varios días antes de que el sentido del equilibrio se recupere.

“Todo me resulta extraño”, escribió Scott Kelly en la autobiografía Resistir (Debolsillo). “La gravedad que me mantiene sentado se me hace rara”. Según contó el astronauta, se acostumbró tan profundamente a que los objetos flotaran junto a él en la Estación Espacial Internacional, que continuamente buscaba adhesivos de velcro para sostener los cubiertos y los vasos.

El astronauta Scott Kelly desde la Estación Espacial Internacional. Foto: Reuters

Los astronautas pueden volver a sus casas menos de 48 horas después de haber vuelto del espacio. Pero este lapso puede estar lleno de molestias asociadas a la gravedad. Al respecto, Scott Kelly cuenta cómo se arrastraba hasta su cama tras la primera cena en familia:

“Me duele el cuerpo entero. Todas las articulaciones y todos los músculos sufren bajo la aplastante presión de la gravedad. También siento náuseas, aunque no he vomitado”.

Los síntomas del descenso también son vasculares. El corazón también y todo el sistema circulatorio también pasan por un proceso para readaptarse a la gravedad. En los primeros días, Kelly reportó haber sufrido una fuerte hinchazón en las piernas, así como dolorosas erupciones.

El astronauta bromeó en su libro que, de sentirse así de mal en cualquier otra circunstancia, iría a urgencias, pero en ese momento ningún médico podría diagnosticarlo: “Nadie en el hospital habrá visto los síntomas de haber pasado un año en el espacio”, ironizó.

Hasta dormir puede ser una experiencia desafiante cuando se vuelve a la Tierra. Christina Koch, quien viajó a bordo de la Artemis II, declaró que los primeros días tras el regreso despertaba creyendo que flotaba en el espacio:

“Cada vez que despertaba en los primeros días después de volver, pensaba que estaba flotando. De verdad creía que estaba flotando. Y me tenía que convencer de que no lo estaba haciendo”, dijo en una conferencia de prensa.

A partir de estos testimonios podemos inferir que Sophie Adenot se sentirá en casa cuando vuelva a la Tierra; y que volver a casa le provoca náuseas. La gravedad es con quienes la abandonan mucho tiempo.