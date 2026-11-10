Narcotráfico

Desmantelan Posible Punto de Venta y Distribución de Droga en Huejotzingo, Puebla

Se ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con actividades de narcomenudeo ubicado en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo

Aseguran inmueble por venta de droga en Huejotzingo.Aseguran inmueble por narcomenudeo en Huejotzingo. Foto: Fiscalía de Puebla

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Operativo en San Luis Coyotzingo asegura inmueble y drogas. La FGE de Puebla, SEDENA y Guardia Nacional continúan combatiendo el narcomenudeo en la región.

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