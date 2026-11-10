Desmantelan Posible Punto de Venta y Distribución de Droga en Huejotzingo, Puebla

Se llevó a cabo un operativo interinstitucional en el municipio de Huejotzingo, como parte de las acciones del combate contra el narcomenudeo en Puebla, teniendo como resultado un inmueble y drogas aseguradas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en coordinación con la SEDENA, Guardia Nacional y la Policía Estatal, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio identificado como posible punto de venta y distribución de drogas ubicado en la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo.

Las autoridades llevaron a cabo labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia; Gracias a estas acciones, fue ubicado dicho inmueble relacionado con actividades de narcomenudeo, por lo que se procedió con las diligencias correspondientes.

Durante este cateo se aseguraron 63 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 19 dosis con características de marihuana y una báscula gramera.

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El inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes que puedan servir para dar con los responsables de la distribución de las drogas.

Cabe destacar que en los últimos días se ha logrado la captura de al menos otras 10 personas relacionadas con el narcotráfico en la entidad poblana.

Cynthia 'N', Lesly Guadalupe 'N' y Yuliana 'N' fueron detenidas durante un cateo a un inmueble ubicado en el municipio de Chiautzingo; en el lugar también se aseguraron 118 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 20 envoltorios con sustancia similar a piedra y 500 pesos en efectivo.

En otro operativo interinstitucional, capturaron a siete personas, cinco mujeres y dos hombres, y aseguraron diversas dosis de metanfetamina y crack en el municipio de San Martín Texmelucan.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso con mantener las acciones interinstitucionales con autoridades de los tres órdenes de gobierno para investigar y combatir puntos presuntamente utilizados para la distribución de drogas.

Con información de N+

MCS