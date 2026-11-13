Pronóstico del tiempo

Frente Frío 6 y Chorro Polar Golpearán a México: Lista de Estados Afectados

El fenómeno natural se aproximará por el noroeste del país

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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