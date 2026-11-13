Frente Frío 6 y Chorro Polar Golpearán a México: Lista de Estados Afectados

El frente frío 6 y el desplazamiento del chorro polar provocarán un descenso de temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento en distintas regiones de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país este sábado, con lluvias fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y Chihuahua, además de precipitaciones aisladas en Baja California Sur. También se esperan rachas de viento de hasta 60 km/h.

Por otra parte, la masa de aire frío asociada al sistema ocasionará vientos del norte de hasta 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con el frente frío 6 y la corriente en chorro polar, favorecerá más lluvias, chubascos y fuertes vientos en el noroeste del territorio nacional.

Clima para el sábado 14 de noviembre

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Clima para el domingo 15 de noviembre

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?