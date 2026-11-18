La cámara de un vehículo que viajaba sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo captó el momento exacto en el que se desplomó la avioneta en la que viajaban seis personas, quienes resultaron ilesas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En el video se observan dos camionetas sobre el carril de alta velocidad, frente al vehículo que va grabando, y una unidad de carga pesada sobre el carril de en medio, mientras de lado contrario transitan autos y tráileres.

A los pocos segundos de que inicia la grabación, las dos camionetas se detienen, aparentemente previendo la caída de la avioneta, y antes de que frene el conductor del tráiler, se ve a la aeronave desplomarse y atravesar la carretera hasta los carriles que circulan en sentido contrario, a unos pocos metros de distancia de un autobús de transporte de personal.

Al avanzar el vehículo que va grabando, se logra ver de lado derecho la malla perimetral del Aeropuerto del Norte destrozada por el impacto de la aeronave modelo Piper Malibu 46 con matrícula XB-MKC.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el accidente ocurrió debido a que la avioneta perdió potencia al despegar, por lo que salió proyectada hacia la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

A pesar de lo aparatoso del accidente, y de que la aeronave se incendió y quedó destrozada, los tripulantes y pasajeros resultaron únicamente con golpes leves y no se reportaron mayores daños a los conductores que transitaban en la zona.

SHH