La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió sobre posibles negocios detrás de caravanas migrantes que cruzan México, pues dio a conocer que se ha detectado que algunas tienen un tipo de organización por parte de dueños de líneas de autobuses.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, respondió así a las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien señaló una presunta influencia de los cárteles en las caravanas.

“La organización (de algunas caravanas de migrantes) más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, señaló la secretaria de Gobernación.

Reiteró que México coopera, como socio y vecino, de Estados Unidos y de los países centroamericanos, “pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, expuso.

De igual manera, la titular de Segob manifestó que la nación está ocupada en la atención de la migración con respeto a los derechos humanos y sin violencia.

Y refrendó la disposición permanente de atender los casos, cuando se detecte en algún momento la participación de responsables sobre tráfico de personas.

“México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos. El Gabinete de Seguridad está muy pendiente para que no haya impunidad al respecto”, afirmó.

De tal manera, reiteró que cuando se encuentran responsables de alguna banda de traficantes de personas, “se actúa en consecuencia”.

Esta misma semana, la Secretaría de Gobernación informó que han ingresado al país alrededor de 24, pero afirmó que ninguna ha llegado a la frontera con Estados Unidos.

Especificó que actualmente hay una caravana en Chiapas, integrada por casi 800 personas.

Detalló que se trata de gente proveniente de Honduras y El Salvador. “Ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes, están en la población de Mapastepec, en Chiapas, y están recibiendo atención directamente, acompañamiento de parte del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas”, dijo.

Rodríguez comentó que en total se han organizado unas 24 caravanas, todas de Centroamérica, que han llegado a Chiapas y a Oaxaca. “Pero al momento no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, puntualizó.

Lo anterior, explicó, porque una de las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) es persuadirlos, convencerlos y darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia Estados Unidos.

El tema de las caravanas migrantes cobró fuerza la semana pasada, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas migrantes.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, añadió.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum afirmó el 12 de noviembre que el país siempre busca la manera de que regresen a sus países de origen o, si lo desean, se queden en territorio nacional bajo ciertas condiciones.

Comentó que el Gobierno le informa a la gente que si su objetivo es llegar a Estados Unidos "no lo va a poder lograr porque no hay esa posibilidad".

“Cuando se da la información, la mayoría prefiere regresar a su país”, expresó la mandataria y también dijo que desde que asumió Trump su segundo mandato, ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte.

SPB