Un hombre identificado como Joel ’N’ fue detenido por la Policía Municipal en la colonia La Norteña, en León, Guanajuato donde le

aseguraron 10 dosis de presunta droga cristal.

Durante las indagatorias, los policías descubrieron que es investigado por su posible relación con el feminicidio de Ana, de 34 años, asesinada presuntamente por su expareja frente a su hijo de 7 años.

El crimen ocurrió el pasado 16 de noviembre en la colonia Villas de La Gloria, al poniente de la ciudad.

La detención de Joel ’N’ se realizó durante un recorrido de vigilancia, cuando policías observaron a dos hombres aparentemente intercambiando envoltorios por dinero.

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Elementos de Seguridad Pública se acercaron al vehículo para interrogar a los involucrados, pero uno de ellos logró escapar, mientras que Joel ’N’ fue detenido.

El hombre y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien determinará su situación legal.