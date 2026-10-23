Accidentes

Joven Sufre Quemaduras tras Recibir Descarga Eléctrica en Guadalupe, Nuevo León

El trabajador, de 22 años, presentó lesiones en el rostro y las manos, además de afectaciones en la visión, por lo que fue trasladado a un hospital

Hombre recibe descarga eléctricaHombre recibe descarga eléctrica. Foto: N+

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Un joven trabajador en Guadalupe es hospitalizado tras recibir una descarga eléctrica que le causó quemaduras y problemas de visión.

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