Joven Sufre Quemaduras tras Recibir Descarga Eléctrica en Guadalupe, Nuevo León

Un joven de 22 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en el parque Finsa, ubicado a la altura de la carretera a Dulces Nombres, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando diversas labores cuando ocurrió el accidente, que le provocó quemaduras de primer grado en el rostro y las manos, así como afectaciones en la visión.

Tras el incidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

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La descarga eléctrica ocasionó lesiones que requirieron su traslado de emergencia, mientras que hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud ni sobre la evolución de las afectaciones que presentó en la vista.

Luego de la atención al trabajador, la movilización de los cuerpos de auxilio concluyó en el lugar. Sin embargo, se esperaba que se realizara una inspección en la zona donde ocurrió el accidente para conocer las circunstancias en las que el joven recibió la descarga.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué actividad específica realizaba el trabajador al momento del incidente ni si contaba con equipo de protección para llevar a cabo sus labores.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la condición médica del joven y las causas que originaron el accidente.