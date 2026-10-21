Cambio climático

‘Intensidad Sin Precedentes’: ONU Alerta por Efectos de El Niño y Aumento de Temperaturas

Los especialistas advirtieron que los efectos podrían provocar que aumente la inseguridad alimentaria de 50 millones de personas

Ola de calor en EuropaOla de calor en Europa. Foto: AP | Archivo

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La ONU alerta: El Niño podría elevar temperaturas del Pacífico hasta 3.8°C por encima de la media. Las consecuencias podrían ser devastadoras para 50 millones de personas. Infórmate más.

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