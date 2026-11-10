Juegos Olímpicos de la Juventud 2026: Carlo Cruz Gana Medalla de Plata en Salto con Pértiga

México sumó una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a la actuación de Carlo Cruz, quien obtuvo la presea de plata en la disciplina de salto con pértiga, luego de superar una altura de 4.85 metros.

El deportista mexicano consiguió el segundo lugar de la competencia, en la que se enfrentó a representantes de distintos países. Su resultado lo colocó detrás del francés Axel Faye, quien se llevó la medalla de oro con un registro de 4.95 metros.

El salto con pértiga es una disciplina del atletismo en la que los competidores utilizan una vara flexible para impulsarse y pasar por encima de un listón colocado a determinada altura.

Los atletas deben combinar velocidad durante la carrera de aproximación, fuerza y técnica para elevarse y superar el obstáculo sin derribarlo.

La delegación mexicana consiguió más preseas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con las actuaciones de Alisson Salinas y Guillermo Cortés en sus respectivas disciplinas.

En atletismo, Alisson Salinas obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de martillo, luego de registrar una distancia de 61.52 metros.

Por su parte, Guillermo Cortés se adjudicó la medalla de plata en taekwondo, dentro de la categoría de menos de 63 kilogramos, con lo que también consiguió un lugar en el podio para México.

FBPT