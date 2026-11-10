Deportes

Juegos Olímpicos de la Juventud 2026: Carlo Cruz Gana Medalla de Plata en Salto con Pértiga

El atleta mexicano logró una marca de 4.85 metros en la final de la prueba

Carlo CruzCarlo Cruz ganó medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Foto: Conade

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