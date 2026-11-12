Accidentes

Choque entre Autobús de Pasajeros y Camioneta Deja a Mujer Atrapada en Tlaxcala

El accidente dejó a tres lesionados y tráfico intenso sobre la autopista de San Martín Texmelucan a la altura del retorno de la 23 Zona Militar

Choque en la autopista Tlaxcala-Texmelucan deja tres lesionados.Accidente en la autopista Tlaxcala-Texmelucan deja tres lesionados. Foto: X @sinfiltroshola

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Una mujer quedó atrapada tras una colisión entre un autobús de pasajeros y una camioneta en Tlaxcala; el accidente desató caos vial.

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