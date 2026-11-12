Choque entre Autobús de Pasajeros y Camioneta Deja a Mujer Atrapada en Tlaxcala

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer quien quedó prensada, tras el choque entre un autobús de pasajeros y una camioneta sobre la autopista Tlaxcala-Texmelucan a la altura del retorno de la 23 Zona Militar, en Panotla.

El accidente ocurrió la mañana de este 12 de noviembre, a la altura del kilómetro 19+300; de acuerdo con los primeros reportes, el operador de un autobús ejecutivo de la línea Atah intentó realizar un retorno y presuntamente le cerró el paso a una camioneta Ford F-150, en la que viajaban al menos ocho personas.

Tras el impacto, Rosa, de 24 años, quedó atrapada entre los fierros retorcidos, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

El caos vial comenzó a generarse derivado al accidente por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad y ser pacientes para poder cruzar esta vialidad.

Bomberos y paramédicos de Tlaxcala utilizaron equipo hidráulico para rescatar a la mujer atrapada; las maniobras se prolongaron durante aproximadamente 20 minutos.

Finalmente, Rosa fue liberada y atendida por el cuerpo de emergencias, se sabe que presentó una fractura de fémur, además, los otros dos ocupantes de la camioneta también resultaron lesionados por lo que también fueron atendidos.