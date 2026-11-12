Hallan a Dos Personas Ocultas en Vehículo Bajo Modalidad de Mula Ciega en Tijuana, BC

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un intento de tráfico de personas bajo la modalidad conocida como ‘mula ciega’, en la colonia 20 de Noviembre, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, luego de que un ciudadano reportara que varias personas habrían manipulado su vehículo para introducir a dos individuos sin su autorización.

Al llegar al domicilio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte y aseguraron a quienes fueron identificados como Víctor Nicolás ‘N’, Ángela Naillín ‘N’ y Cristian Ascensión ‘N’, señalados por su probable participación en el delito de tráfico de personas y lo que resulte.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora federal, que determinará su situación jurídica y realizará las diligencias correspondientes. También fue asegurado un vehículo sedán Chevrolet en el que presuntamente llegaron los involucrados.

Ante este tipo de situaciones, la SSPCM recomendó a la ciudadanía realizar inspecciones visuales de sus vehículos, especialmente antes de cruzar hacia Estados Unidos, para detectar posibles manipulaciones o la presencia de personas u objetos no autorizados.

La dependencia también pidió no tocar ni manipular cualquier elemento sospechoso y reportarlo al número de emergencias 9-1-1 o mediante la aplicación Botón de Emergencia, a fin de preservar posibles indicios y permitir la intervención de las autoridades.

APG