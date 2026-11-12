Sociedad

Hallan a Dos Personas Ocultas en Vehículo Bajo Modalidad de Mula Ciega en Tijuana, BC

Los asegurados habrían intentado introducir ilegalmente a dos personas a Estados Unidos desde la colonia 20 de Noviembre

Hallan a Dos Personas Ocultas en Vehículo Bajo Modalidad de Mula Ciega en Tijuana, BCHallan a Dos Personas Ocultas en Vehículo Bajo Modalidad de Mula Ciega en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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