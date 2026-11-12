Internacional

Kimberly Powell: Quién es la Ejecutiva de NVIDIA y Qué Vínculo Tiene con Jensen Huang

La directiva de la empresa de tecnología en Inteligencia Artificial está envuelta en una nueva polémica

Kimberly Powell, ejecutiva de NVIDIA se encuentra en medio de una polémicaFoto: Especial
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