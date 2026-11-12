Kimberly Powell: Quién es la Ejecutiva de NVIDIA y Qué Vínculo Tiene con Jensen Huang

El escándalo que rodea a NVIDIA, la empresa estadounidense especializada en el diseño de chips para inteligencia artificial, suma un nuevo capítulo. Este miércoles 11 de noviembre 2026, se dio a conocer que Kimberly Powell, una destacada ejecutiva de la compañía, presuntamente habría mantenido una relación con Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de la firma.

Desde el fin de semana, NVIDIA, con sede en Santa Clara, California, se encuentra bajo el escrutinio público tras las revelaciones sobre una presunta relación extramarital de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, con una mujer identificada como Alice Huang, señalada como supuesta espía china y presuntamente vinculada a los servicios de inteligencia de ese país. Ante la polémica, la junta directiva de la compañía inició una auditoría del caso con el apoyo de un despacho de abogados independiente.

Este escándalo le ha valido pérdidas a NVIDIA, cuyas acciones han registrado una caída considerable hasta llegar a los 167.35 dólares por acción. Se calcula que ha perdido más de 400 mil millones de dólares en valor de mercado, lo que provocó que descendiera al tercer lugar entre las empresas con mayor capitalización bursátil a nivel mundial.

Sin embargo, este panorama podría empeorar, luego de que hoy se revelara otra supuesta infidelidad de Jensen Huang, supuestamente con Kimberly Powell, ejecutiva de alto nivel en NVIDIA, de acuerdo con The New York Times.

¿Quién es Kimberly Powell de NVIDIA?

Según la publicación, cinco exempleados presuntamente confirmaron la relación extramarital, incluso, según el diario, refiere que hay un video en el que se muestra a la pareja en un hotel de San José durante una conferencia de la empresa en marzo.

Lo anterior, ha desatado todo un escándalo, ya que dentro de NVIDIA, Kimberly Powell es Vicepresidenta de Salud y Ciencias de la Vida (Vice President of Healthcare and Life Sciences), es decir, reporta directamente al CEO.

Entre sus funciones está el liderazgo del negocio de salud de la compañía, por lo que gestiona plataformas de hardware y software orientadas a la Inteligencia Articial (IA), biología digital como BioNeMo, la cual sirve para el descubrimiento de fármacos y la analítica de la salud.

Kimberly ingresó a la empresa en 2008 con la finalidad de posicionar las GPU como plataforma de aceleración para equipos de imagenología médica. Tiene una amplia trayectoria interna, pues dirigió negocios de investigación y educación superior de la compañía, al igual que se encargó de impulsar miles de startups de IA a nivel mundial.

Para NVIDIA, Kimberly Powell es una pieza fundamental. Estudió Ingeniería Eléctrica con concentración en Ingeniería en Computación por la Universidad Northeastern, y antes de su ingreso a la compañía trabajó para Planar Systems y DOME Imaging Systems.

En tanto, la junta directiva de NVIDIA se encuentra reunida para definir si destituye a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras estos escándalos, según fuentes.

EPP