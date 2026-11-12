Seguridad

Incendio de Tractocamión en Carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto, Jalisco

El hecho fue reportado a través de redes sociales

Reportan incendio camionEl tractocamión fue reportado por internautas. Foto: SomosArandas.com y Jalisco en Marcha

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Un tractocamión fue incendiado en la carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto; autoridades investigan.

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