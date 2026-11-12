Incendio de Tractocamión en Carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto, Jalisco

El incendio de un tractocamión de carga se reportó esta tarde sobre la carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto, a la altura del entronque de la caseta, en la colonia La Selva.

Los primeros reportes de ciudadanos señalaban que el incidente había sido provocado como parte de un bloqueo presuntamente generado por grupos criminales tras un enfrentamiento en Ocotlán.

Horas más tarde el Ejercito Mexicano confirmó que no hubo bloqueos ni más agresiones.

Bomberos sofocaron el tractocamión en su totalidad, sin registrarse personas lesionadas. No se obtuvo mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.