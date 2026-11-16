Localizan Restos Humanos en Presa de Hermosillo; Autoridades Investigan el Hallazgo

La Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga el hallazgo de los restos de un hombre en avanzado estado de descomposición, localizado la tarde del sábado pasado, en las inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, en la zona oriente de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, luego de que un ciudadano que caminaba cerca del vertedero de la presa, alertara a las autoridades a través del número de emergencias.

El transeúnte indicó que, al pasar por un monte aledaño a un expendio y percibió un fuerte olor fétido y se percató de la presencia de un cuerpo envuelto en una cobija.

Elementos de diversas corporaciones policiacas acudieron al sitio para corroborar el reporte, procediendo al aseguramiento y acordonamiento del perímetro.

Posteriormente, la escena quedó a cargo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes recolectaron los indicios necesarios para iniciar con la integración de la carpeta de investigación a fin de esclarecer las circunstancias de este deceso e identificar a la víctima.

Gustavo Moreno, Las Noticias N+