Seguridad

Localizan Restos Humanos en Presa de Hermosillo; Autoridades Investigan el Hallazgo

Un ciudadano que caminaba por la zona realizó el reporte

Localizan Restos Humanos en Presa de Hermosillo; Autoridades Investigan el HallazgoLocalizan Restos Humanos en Presa de Hermosillo. Foto: N+

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