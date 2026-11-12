Fallece Recolector de Basura al Caer de Camión Mientras Trabajaba en León, Guanajuato

Un trabajador del SIAP (Sistema Integral de Aseo Público de León) de 38 años de edad, perdió la vida tras caer de un camión mientras realizaba actividades del programa de descacharrización en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en León.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 de la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Soria y Nueva Galicia.

Compañeros de cuadrilla reportaron de inmediato lo sucedido a los servicios de emergencia para que acudieran a brindarle atención médica, pero cuando llegaron los cuerpos de auxilio confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Ortiz Cigala, quien ingresó a laborar en enero de 2026 a la empresa Soluciones Ambientales Sistemáticas, contratista del Sistema Integral de Aseo Público de León.

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El caso fue canalizado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que realizará las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Personal del Servicio Médico Forense se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo de Luis Alberto, para practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.