Accidentes

Fallece Recolector de Basura al Caer de Camión Mientras Trabajaba en León, Guanajuato

Los hechos se registraron en calles de la colonia Lomas de Vista Hermosa

Muere Recolector de Basura al Caer de Camión Mientras Trabajaba en León, Guanajuato.Muere Recolector de Basura al Caer de Camión Mientras Trabajaba en León, Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La víctima ya fue identificada, tenía 38 años y menos de un año trabajando para la empresa de aseo público.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+