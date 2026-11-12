Accidentes

Motociclista Resulta Lesionado en Accidente Vial en el Puente de El Olmo en Xalapa

Paramédicos acudieron para tomar conocimiento de la situación y brindar atención prehospitalaria a la persona herida tras este accidente

Motociclista herido en choque en puente El Olmo en XalapaMotociclista herido en choque en puente El Olmo en Xalapa. Foto: N+

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Accidente en puente El Olmo moviliza a emergencias en Xalapa. Motociclista resulta herido, se reporta tráfico intenso en ele punto.

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