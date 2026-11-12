Motociclista Resulta Lesionado en Accidente Vial en el Puente de El Olmo en Xalapa

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vehicular ocurrido sobre el puente de El Olmo, en la carretera federal Xalapa-Veracruz, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

Según los primeros reportes paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Se informó que el motociclista no presentó lesiones de gravedad.

El percance ocurrió la mañana de este jueves 12 de noviembre, en el carril con dirección al puerto de Veracruz, a la altura de la zona de El Olmo.

Además de este accidente, se reportaron otros dos percances sobre la avenida Lázaro Cárdenas: uno frente a la Secretaría de Educación de Veracruz, a la altura de una plaza comercial, y otro cerca de las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior.

La acumulación de incidentes generó tráfico intenso en esta vía, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución y considerar tiempos adicionales en sus traslados.